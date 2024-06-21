Сегодня 16:46 За вдумчивый и творческий подход. Андрей Воробьев наградил работников культуры и образования Подмосковья Губернатор Подмосковья наградил работников образования и культуры 0 0 0 Подмосковье

Награды

Андрей Воробьев

Работников образования и культуры наградили в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев от имени президента вручил медали за достижения в искусстве и знаки отличия за наставничество.

«Медалью „За труды в культуре и искусстве“ мы награждаем Ольгу Александровну Алешину — преподавателя Московского областного колледжа имени Скрябина. Очень важно, что вы активно участвуете в творческом развитии ребят, помогаете им становиться большими профессионалами в области музыки, делитесь своим опытом, даете все самое лучшее», — отметил Андрей Воробьев.

Ольга Алешина — создатель международных творческих проектов и учебных курсов для студентов. В сферах педагогики, музыкального исполнительства она подготовила множество квалифицированных специалистов. Преподаватель Светлана Валентиновна Кузнецова из гимназии № 2 «Квантор» в Коломне получила знак отличия «За наставничество».

Мы понимаем, что наставничество важно во всех сферах и особенно в такой тонкой, как образование, требующей вдумчивого и четкого подхода. Андрей Воробьев

Андрей Воробьев подчеркнул, что такие творческие и увлеченные работой преподаватели — это, безусловно, большое достояние.

Светлана Кузнецова руководит методическим объединением учителей гимназии. Она разработала и внедрила несколько программ наставничества. Кукловоду Мытищинского театра «Огниво» Александру Едукову присвоили почетное звание заслуженного артиста России.

Он принял участие в 35 постановках и создал свыше 60 ярких ролей для детской и взрослой аудитории. Александр каждый год играет около 170 спектаклей. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».