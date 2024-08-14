Андрей Воробьев: мост через Москву-реку на трассе ЮЛА откроют в декабре

В Ленинском округе продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги. Один из важнейших объектов на ЮЛА — мост через Москву-реку, который планируют открыть уже в декабре 2024 года. Планируем открыть его в декабре этого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идут работы, и пообщался со строителями.

Губернатор уточнил, что сейчас, чтобы перебраться на другой берег реки, приходится ехать больше часа. После того, как мост будет готов, это время сократится до десяти минут.

«Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику — сегодня это имеет огромное значение», — отметил Воробьев.

Первые 16 километров новой скоростной трассы в Ленинском округе планируют открыть досрочно — с опережением графика более чем на год. Новый участок дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды. При этом, время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.

«При строительстве мы используем передовые инженерные решения, чтобы снизить затраты и нагрузку на экологию», — заключил губернатор.

Напомним, возведение трассы началось два года назад. Ее протяженность — 45 километров, она пройдет от Варшавского шоссе до М-12 и протянется через пять округов Подмосковья. Проект поддержал президент России.

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