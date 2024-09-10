Андрей Воробьев: министром имущественных отношений станет Тихон Фирсов

«Минимущества каждый год показывает хорошие, заметные результаты и с точки зрения доходов, и с точки зрения трансформации. Тихон Фирсов теперь возглавит это министерство. Важно навести порядок на муниципальном, региональном уровне. Посмотреть внимательно, вместе с главами, на имущество, которое нас окружает. Имущество должно работать — это ключевое», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор призвал руководителей муниципалитетов активнее вводить землю и другую недвижимость в оборот, использовать их для развития экономики, благоустройства, расселения ветхого жилья и проектов реновации.

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