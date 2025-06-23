В подмосковных парках создают комфортные условия для отдыха жителей. Там обустраивают парковки, устанавливают туалеты, удобные скамейки и урны. Кроме того, там активно развивается бизнес: открываются точки питания и продажи напитков. Важность поддержки таких инициатив отметил губернатор Андрей Воробьев .

Предприниматели открывают в парках пункты проката, точки питания, продажи напитков и мороженого. Все это позволяет обогатить отдых жителей и гостей региона, а также стимулирует развитие малого предпринимательства.

«Малый бизнес — это тоже возможность. Там, где благоустройство состоялось, нужно проработать удобные сервисы для того, чтобы у нас все соответствовало комфортному отдыху», — отметил губернатор.

Быстро запустить бизнес в парке позволяют удобные онлайн-сервисы. Они доступны на региональном инвестпортале.

Губернатор отметил, что важно продолжать эту работу, а также содержать парки в чистоте и порядке, чтобы жители могли чувствовать себя комфортно и безопасно.