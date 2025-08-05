Андрей Воробьев: котельную в поселке Ермолино капитально отремонтировали

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Котельную на Центральной улице в поселке Ермолино капитально отремонтировали. Она обеспечивает теплом 33 дома, где проживают более тысячи человек. О важности этой работы напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Котельная питает 33 многоквартирных дома и два социальных объекта. Ее построили в 1979 году — с тех пор оборудование сильно износилось и перестало отвечать современным требованиям. Там заменили котел и всю остальную технику.

«Очень важно, пока на дворе лето, подготовить к надежной работе все теплосистемы. Работы на этом объекте стартовали в феврале, в июне смонтировали котел, и сейчас идет подготовка к его подключению к контрольно-измерительным системам. Рабочие выполняют врезку задвижки для начала пуско-наладки», — сказал губернатор.

Благодаря установке дополнительного котла у котельной будет резерв мощности. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей всего поселка. Ранее на объекте обновили барабаны и провели гидравлические испытания.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Фактически на 99,9% все работы в рамках государственной программы здесь завершены, сейчас начинается плановая подготовка объекта к зиме», — рассказал директор «Дмитровское управление ЖКХ» Игорь Круль.

Этим летом в Дмитрове запланировали отремонтировать еще четыре котельные: на улицах Водников и Ленина в пределах города, а также в поселках Деденево и Новосиньково. Всего работы завершат до 30 августа.

Всего в этом году в рамках программы модернизации теплоснабжения в округе проведут 44 мероприятия на сумму около двух миллиардов рублей.

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