Андрей Воробьев: котельную в поселке Ермолино капитально отремонтировали
Котельную на Центральной улице в поселке Ермолино капитально отремонтировали. Она обеспечивает теплом 33 дома, где проживают более тысячи человек. О важности этой работы напомнил губернатор Андрей Воробьев.
Котельная питает 33 многоквартирных дома и два социальных объекта. Ее построили в 1979 году — с тех пор оборудование сильно износилось и перестало отвечать современным требованиям. Там заменили котел и всю остальную технику.
«Очень важно, пока на дворе лето, подготовить к надежной работе все теплосистемы. Работы на этом объекте стартовали в феврале, в июне смонтировали котел, и сейчас идет подготовка к его подключению к контрольно-измерительным системам. Рабочие выполняют врезку задвижки для начала пуско-наладки», — сказал губернатор.
Благодаря установке дополнительного котла у котельной будет резерв мощности. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей всего поселка. Ранее на объекте обновили барабаны и провели гидравлические испытания.
«Фактически на 99,9% все работы в рамках государственной программы здесь завершены, сейчас начинается плановая подготовка объекта к зиме», — рассказал директор «Дмитровское управление ЖКХ» Игорь Круль.
Этим летом в Дмитрове запланировали отремонтировать еще четыре котельные: на улицах Водников и Ленина в пределах города, а также в поселках Деденево и Новосиньково. Всего работы завершат до 30 августа.
Всего в этом году в рамках программы модернизации теплоснабжения в округе проведут 44 мероприятия на сумму около двух миллиардов рублей.