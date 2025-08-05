Андрей Воробьев: котельную в поселке Ермолино капитально отремонтировали

Котельную на Центральной улице в поселке Ермолино капитально отремонтировали. Она обеспечивает теплом 33 дома, где проживают более тысячи человек. О важности этой работы напомнил губернатор Андрей Воробьев .

Котельная питает 33 многоквартирных дома и два социальных объекта. Ее построили в 1979 году — с тех пор оборудование сильно износилось и перестало отвечать современным требованиям. Там заменили котел и всю остальную технику.

«Очень важно, пока на дворе лето, подготовить к надежной работе все теплосистемы. Работы на этом объекте стартовали в феврале, в июне смонтировали котел, и сейчас идет подготовка к его подключению к контрольно-измерительным системам. Рабочие выполняют врезку задвижки для начала пуско-наладки», — сказал губернатор.

Благодаря установке дополнительного котла у котельной будет резерв мощности. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей всего поселка. Ранее на объекте обновили барабаны и провели гидравлические испытания.