Андрей Воробьев: котельную № 1 и теплотрассу в Дубне модернизируют в октябре

Масштабная работа по модернизации теплоснабжения ведется во всех округах Подмосковья. Так, в Дубне к середине октября капитально отремонтируют котельную № 1 на Промышленной улице и теплосети. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на одном из участков теплотрассы и проверил, как идут работы.

«В этом году заменим 1,3 километра теплотрассы — это самое уязвимое место в Дубне. Также модернизируем котельную № 1, обеспечивающую теплоснабжением микрорайон Большая Волга, в котором проживает 21 тысяча человек. Рассчитываю, что все работы сделаем в срок», — отметил Воробьев.

В округе ремонтируют три участка теплосетей: от улицы 9 Мая до Вокзальной улицы, на улице Энтузиастов от ТК-1 до ТК-2 и от улицы Вернова до Промышленной улицы. Новые трубы соответствуют современным требованиям — за их состоянием можно будет следить, не вскрывая сеть.

По словам генерального директора АО «Энергия-Тензор» Александра Сироша, работы выполняют в соответствии с графиком. Сети должны быть готовы к началу отопительного сезона.

«Проведена большая работа по переключению тепловых сетей через перемычки, чтобы и жители микрорайона Большая Волга, и все социальные объекты оставались с горячей водой», — уточнил Сирош.

Модернизацию котельной № 1 планируют завершить к 15 сентября. На коммунальном объекте заменят паровой котел, а также сделают резервное питание — для этого рабочие проложат кабель, который даст возможность при любых аварийных ситуациях на внешних сетях сразу получать электроснабжение от другого источника.

Отмечается, что в 2025 в Дубне отремонтируют котельную № 3 на Тверской улице, а также пять участков теплосетей общей протяженностью 1,25 километра.

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