Андрей Воробьев: коммунальные службы усилят уборку дворов весной

Весной в Подмосковье традиционно растет количество жалоб на подтопления. С наступлением тепла становится трудно пройти во дворы, не промочив ноги, а вода заливает как проезжую часть, так и тротуары. Усилить работу в этом направлении поручил губернатор Андрей Воробьев .

В этом году зима в Подмосковье выдалась снежной, и с потеплением жители стали чаще оставлять жалобы. Коммунальные службы прикладывают все усилия, чтобы оперативно реагировать на каждое обращение.

«Здесь наша задача — также справиться со снегом. Вчера были в Раменском, там проводятся мероприятия по недопущению подтопления. В каждом городе такие работы ведутся, сегодня еще раз обратим на них внимание», — сказал губернатор.

Предварительно специалисты направили дополнительные усилия по 85 адресам, которые традиционно подтопляются весной. В результате оттуда не поступило ни одной жалобы. Воробьев призвал отработать в таком режиме каждую проблемную точку.

Внимание также уделят автобусным остановкам, территориям социальных учреждений, подходам к магазинам и мусорным бакам во дворах.