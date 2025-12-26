Андрей Воробьев исполнил мечту 11-летнего мальчика из Солнечногорска
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту 11-летнего Сережи из Солнечногорска в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Он попросил у Деда Мороза велосипед. Из-за проблем со здоровьем мальчик находится на домашнем обучении.
Мама Сережи Валентина Никонова рассказала, что ее сын увлекается рисованием и пением. Раньше он пробовал кататься на велосипеде отца, однако тот был ему слишком большим. Теперь у него появился свой.
«Мы увидели рекламу по телевизору, что есть такая акция „Елка желаний“. И Сережа начал говорить, что надо писать письмо Деду Морозу. Мы вместе сходили и выбрали открыточку, загадали желание и написали его. Велосипед — супер, просто шикарный! Теперь очень ждем лета, чтобы опробовать подарок губернатора», — сказала мама мальчика.
У Сережи есть девятилетний брат Дима, который тоже не остался без подарка. От губернатора ему передали конструктор. Семья также получила корзину с угощениями к новогоднему столу.
«У меня даже слов нет, как мы рады. Большое материнское спасибо, что исполнили наше желание. Пусть это добро вернется в троекратном размере. Хочу, чтобы всем ребятишкам повезло так же, как нам», — добавила Валентина.
Акцию проводят в России с 2018 года. Принять участие в ней может каждый неравнодушный. Для этого нужно подать заявку на сайте и исполнить мечту одного из ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
В ближайшее время губернатор исполнит желание 13-летнего Димы из Серпухова, который хочет попробовать себя в роди машиниста, а также четырехлетнего Вити из Новоазовска, который хочет получить игровой набор «Щенячий патруль» с героями одноименного мультика.