Андрей Воробьев исполнил мечту 11-летнего мальчика из Солнечногорска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту 11-летнего Сережи из Солнечногорска в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Он попросил у Деда Мороза велосипед. Из-за проблем со здоровьем мальчик находится на домашнем обучении.

Мама Сережи Валентина Никонова рассказала, что ее сын увлекается рисованием и пением. Раньше он пробовал кататься на велосипеде отца, однако тот был ему слишком большим. Теперь у него появился свой.

«Мы увидели рекламу по телевизору, что есть такая акция „Елка желаний“. И Сережа начал говорить, что надо писать письмо Деду Морозу. Мы вместе сходили и выбрали открыточку, загадали желание и написали его. Велосипед — супер, просто шикарный! Теперь очень ждем лета, чтобы опробовать подарок губернатора», — сказала мама мальчика.

У Сережи есть девятилетний брат Дима, который тоже не остался без подарка. От губернатора ему передали конструктор. Семья также получила корзину с угощениями к новогоднему столу.