Андрей Воробьев: голосования собственников будут проходить через ГИС ЖКХ

Голосования собственников теперь будут проходить только через ГИС ЖКХ, с привязкой к «Госуслугам». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в этом году 50% жилого фонда переведут на электронное голосование. Полностью работу в данном направлении планируют завершить в 2026 году.
«Мы выступили инициаторами ряда поправок, касающихся работы управляющих компаний. Спасибо федеральным коллегам за то, что они были поддержаны», — подчеркнул губернатор.
Воробьев выразил надежду, что диалог и обратная связь позволят менять систему и повысить удовлетворенность людей работой управляющих компаний.
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