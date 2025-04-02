Андрей Воробьев: голосования собственников будут проходить через ГИС ЖКХ

Фото: Александра Степанова
Фото: Фото: Александра Степанова

Голосования собственников теперь будут проходить только через ГИС ЖКХ, с привязкой к «Госуслугам». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в этом году 50% жилого фонда переведут на электронное голосование. Полностью работу в данном направлении планируют завершить в 2026 году.

«Мы выступили инициаторами ряда поправок, касающихся работы управляющих компаний. Спасибо федеральным коллегам за то, что они были поддержаны», — подчеркнул губернатор.

Воробьев выразил надежду, что диалог и обратная связь позволят менять систему и повысить удовлетворенность людей работой управляющих компаний.

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