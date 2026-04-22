Андрей Воробьев: голосование по благоустройству пройдет в Подмосковье до 12 июня

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства началось в Подмосковье. О его правилах и особенностях рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В этом году в голосовании примет участие 281 территория в 56 округах Московской области.

«Вы сами решаете, какие парки, скверы и площади приводить в порядок», — напомнил Андрей Воробьев.

Присоединиться к голосованию по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент России Владимир Путин, может любой желающий старше 14 лет.

Для этого необходимо зайти на сайт государственных услуг, выбрать Московскую область и проголосовать за территорию, которую хотелось бы обновить.

В этом году опрос продлится до 12 июня.

В 2025 году в голосовании приняли участие 777 тысяч жителей региона.

