Андрей Воробьев: голосование по благоустройству пройдет в Подмосковье до 12 июня
Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства началось в Подмосковье. О его правилах и особенностях рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В этом году в голосовании примет участие 281 территория в 56 округах Московской области.
«Вы сами решаете, какие парки, скверы и площади приводить в порядок», — напомнил Андрей Воробьев.
Присоединиться к голосованию по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент России Владимир Путин, может любой желающий старше 14 лет.
Для этого необходимо зайти на сайт государственных услуг, выбрать Московскую область и проголосовать за территорию, которую хотелось бы обновить.
В этом году опрос продлится до 12 июня.
В 2025 году в голосовании приняли участие 777 тысяч жителей региона.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте