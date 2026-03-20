Андрей Воробьев: форум о трансформации РСО впервые пройдет в Подмосковье 25 марта
Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» впервые пройдет в Подмосковье 25 марта. В мероприятии примут участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, губернатор Андрей Воробьев, представители органов власти, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Форум соберет гостей их разных регионов России, включая Чеченскую Республику, Санкт-Петербург, Красноярский край, Калининградскую, Челябинскую и Мурманскую области.
«Модернизация ЖКХ — одна из наших ключевых программ, и для ее реализации принципиально важно, чтобы каждый, кто работает в этой сфере, был готов к трансформациям, внедрению умных технологий», — отметил губернатор.
Система теплоснабжения в Подмосковье — одна их самых крупных в России по количеству теплоисточников, потребителей и объему инвестиций. Благодаря этому регион накопил заметный опыт в модернизации и управлении отраслью.
«На форуме особое внимание уделим переходу от традиционных методов управления к современным цифровым решениям. В подмосковном ЖКХ уже внедрены несколько таких инициатив, например федеральный проект „Цифровая котельная“. И мы продолжаем двигаться в этом направлении», — сказал Воробьев.
Деловая программа включит пленарную дискуссию и шесть тематических секций о финансовой устойчивости РСО, модернизации теплоснабжения, цифровизации. В завершении разработают рекомендации по повышению эффективности работы ресурсоснабжающих компаний.
На полях форума также пройдет выставка оборудования и технологических решений.
