Андрей Воробьев: форум о трансформации РСО впервые пройдет в Подмосковье 25 марта

Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» впервые пройдет в Подмосковье 25 марта. В мероприятии примут участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, губернатор Андрей Воробьев , представители органов власти, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

«Модернизация ЖКХ — одна из наших ключевых программ, и для ее реализации принципиально важно, чтобы каждый, кто работает в этой сфере, был готов к трансформациям, внедрению умных технологий», — отметил губернатор.

Система теплоснабжения в Подмосковье — одна их самых крупных в России по количеству теплоисточников, потребителей и объему инвестиций. Благодаря этому регион накопил заметный опыт в модернизации и управлении отраслью.

«На форуме особое внимание уделим переходу от традиционных методов управления к современным цифровым решениям. В подмосковном ЖКХ уже внедрены несколько таких инициатив, например федеральный проект „Цифровая котельная“. И мы продолжаем двигаться в этом направлении», — сказал Воробьев.