Андрей Воробьев: еще тысяча СНТ Подмосковья получат газ до 2030 года

Сварщик из Подмосковья Андрей Нефедов выиграл во всероссийском конкурсе профмастерства. С победой мастера поздравил губернатор Андрей Воробьев . Он напомнил о большой программе социальной газификации, которую проводят в регионе.

В финал конкурса «Лучший сварщик России» вышли 174 специалиста со всей страны. Андрей Нефедов показал лучший результат в номинации «Сварка нагретым инструментом». Этот метод применяют при монтаже современных газопроводов. Он требует особого мастерства и точности.

По поручению президента в Подмосковье реализуют большую программу социальной газификации. Благодаря ей к сетям подключили более трех тысяч населенных пунктов охватом 228 тысяч человек. Специалисты построили 5,4 тысячи километров газопроводов, а до конца года обустроят еще семь тысяч.

«Это создаст условия для подключения более 1,4 тысячи населенных пунктов, в которых проживают более 422 тысяч человек», — сказал Воробьев.

С начала года в Подмосковье к газу подключили 11 тысяч домовладений. В населенных пунктах, где сети уже есть, синее топливо подводят к границам участков бесплатно. По решению президента к 2030 году в регионе его получит еще почти тысяча СНТ.

Подать заявку на проведение работ можно на сайте «Мособлгаза», а также через «Госуслуги» или в ближайшем клиентском офисе компании.