Андрей Воробьев: питьевая вода улучшится еще у 2,5 млн жителей в ближайшие годы

В ближайшие годы в Подмосковье модернизируют и построят новые очистные сооружения в Дубне, Можайске, Клину, Электростали и других муниципалитетах. Благодаря масштабной программе чистой водой обеспечат более 2,5 миллиона человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В этом году работы по модернизации очистных сооружений начнутся в Дубне, Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитрове, Клину и Электростали. Они заработают в 2028 году.

«В планах на 2029–2030 годы — модернизируем очистные в Ступине, Домодедове, Чехове, Долгопрудном и Луховицах. Благодаря этим работам чистой водой будут обеспечены более 2,5 миллиона жителей Подмосковья», — написал губернатор в Telegram-канале.

По программе модернизации работы уже провели на 15 очистных сооружениях, еще одни заработают в Лыткарине осенью.