Андрей Воробьев: еще 6 зон отдыха благоустроят в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье приступили к реализации масштабных проектов благоустройства, победивших во Всероссийском конкурсе лучших инициатив по созданию комфортной городской среды. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие общественные пространства ожидает преображение.

«Семь лет назад в Коломне старт конкурсу дал президент — за это время Московская область одержала 46 побед и реализовала 37 проектов по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“», — напомнил глава региона.

Изменения коснутся парка ЛиАЗ в Ликино-Дулеве. Основой концепции пространства станет внешний вид знаменитого автобуса «Луноход». На территории появятся коворкинг, книжный двор с открытым кинотеатром, спортивные площадки и зона для выгула собак. Для юных жителей создадут интерактивную игровую площадку, место для творчества и необычный школьный амфитеатр.

В Истре кардинально преобразят Центральную площадь, где установят мультимедийные информационные стенды, удобные качели и велопарковки.

В Коломне продолжат благоустройство сквера «Блюдечко». Там появятся фруктовый сад, чайный павильон и арт-объекты, вдохновленные архитектурой местного кремля.

В Наро-Фоминске пройдет масштабная реконструкция Молодежной площади, где сконструируют фонтан, амфитеатр, монумент памяти, а также обустроят Аллею любви и Сад влюбленных.

В Сергиевом Посаде набережную «Северные пруды» переоборудуют в многофункциональное пространство с зонами для йоги, активного отдыха и детской площадкой «Калейдоскоп» с оптическими иллюзиями.

Проспект Победы в Ступине, в свою очередь, станет новой пешеходной артерией, соединяющей северные и южные районы города, с фонтаном-памятником в честь местного вклада в космическую промышленность.

«Работы по благоустройству этих территорий уже начались, полностью завершим их в следующем году», — пояснил Андрей Воробьев.