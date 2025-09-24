Андрей Воробьев: еще 350 машин для ремонта систем ЖКХ закупят в Подмосковье

Коммунальные службы Подмосковья получат еще более 350 машин для устранения аварий. Это краны-манипуляторы, илососы, экскаваторы и другая техника. В регион уже прибыла первая партия из 49 устройств, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Техника нужна, чтобы оперативно устранять коммунальные аварии и чистить сети. Более мощная, современная, надежная, а значит, работа станет быстрее, а коммунальные службы — эффективнее», — написал губернатор в Telegram-канале.

В сентябре в Подмосковье прибыли 25 новых каналопромывочных машин и 24 экскаватора, которые будут использовать во время устранения коммунальных аварий.

«В этом году в Подмосковье запланировано масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту. Первые 49 мы уже отправляем в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа», — сказал Воробьев.

В октябре Подмосковье получит еще 63 машины, а в декабре — 238.