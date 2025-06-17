Андрей Воробьев: еще 3 зоны отдыха благоустроили в Подмосковье
В Подмосковье продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. О трех новых местах для отдыха рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Для удобства жителей на набережной реки Нары в Наро-Фоминске возвели пешеходные мосты, амфитеатры и смотровые площадки, установили беседки и теневые навесы у воды, а также обустроили велодорожки и маршруты для прогулок.
«Мы дополнительно озеленили территории и проложили деревянные настилы вдоль воды, которые стали изюминкой проекта», — пояснил глава региона.
Второй этап благоустройства завершили в Ивантеевском парке, где появились новые детские и спортивные площадки, кафе, места для выгула собак и зоны для барбекю.
«На первом этапе, который завершился в 2021 году, обновили входную группу, проложили велодорожки, открыли пункт проката велосипедов. Для детей появилась площадка для изучения ПДД», — напомнил Андрей Воробьев.
По словам губернатора, на берегу реки Учи ранее оборудовали деревянный настил с шезлонгами, отремонтировали пешеходный мост, установили плавающие фонтаны и подготовили место для проведения мероприятий.
В Вишняковском лесопарке в Балашихе открыли тематический маршрут В. Э. Мейерхольда, состоящий из разных зон, среди которых тропа, место возле родника и пространство для отдыха у дамбы «Трибуна Мастера».
Для комфорта посетителей специалисты обновили автостоянку и входную группу, проложили новые дорожки и провели работы по озеленению. Скоро на территории начнут работать кафе и пост охраны.
«Надеюсь, нашим жителям понравился результат!» — заключил губернатор.