Андрей Воробьев: еще 3 зоны отдыха благоустроили в Подмосковье

Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка "Волкуша" в Лыткарине
Фото: Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка "Волкуша" в Лыткарине/Медиасток.рф

В Подмосковье продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. О трех новых местах для отдыха рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Для удобства жителей на набережной реки Нары в Наро-Фоминске возвели пешеходные мосты, амфитеатры и смотровые площадки, установили беседки и теневые навесы у воды, а также обустроили велодорожки и маршруты для прогулок.

«Мы дополнительно озеленили территории и проложили деревянные настилы вдоль воды, которые стали изюминкой проекта», — пояснил глава региона.

Второй этап благоустройства завершили в Ивантеевском парке, где появились новые детские и спортивные площадки, кафе, места для выгула собак и зоны для барбекю.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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«На первом этапе, который завершился в 2021 году, обновили входную группу, проложили велодорожки, открыли пункт проката велосипедов. Для детей появилась площадка для изучения ПДД», — напомнил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, на берегу реки Учи ранее оборудовали деревянный настил с шезлонгами, отремонтировали пешеходный мост, установили плавающие фонтаны и подготовили место для проведения мероприятий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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В Вишняковском лесопарке в Балашихе открыли тематический маршрут В. Э. Мейерхольда, состоящий из разных зон, среди которых тропа, место возле родника и пространство для отдыха у дамбы «Трибуна Мастера».

Для комфорта посетителей специалисты обновили автостоянку и входную группу, проложили новые дорожки и провели работы по озеленению. Скоро на территории начнут работать кафе и пост охраны.

«Надеюсь, нашим жителям понравился результат!» — заключил губернатор.

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