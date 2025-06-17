Андрей Воробьев: еще 3 зоны отдыха благоустроили в Подмосковье

В Подмосковье продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. О трех новых местах для отдыха рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Для удобства жителей на набережной реки Нары в Наро-Фоминске возвели пешеходные мосты, амфитеатры и смотровые площадки, установили беседки и теневые навесы у воды, а также обустроили велодорожки и маршруты для прогулок.

«Мы дополнительно озеленили территории и проложили деревянные настилы вдоль воды, которые стали изюминкой проекта», — пояснил глава региона.

Второй этап благоустройства завершили в Ивантеевском парке, где появились новые детские и спортивные площадки, кафе, места для выгула собак и зоны для барбекю.