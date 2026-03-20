Андрей Воробьев: еще 3 перехода через ж/д пути построят в Подмосковье

В этом году в Подмосковье построят еще три разноуровневых пешеходных перехода через железную дорогу. Из них два появятся в Одинцове и один — в Королеве, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

До конца этого года новые пешеходные переходы достроят между станциями Немчиновка и Сколково, а также возле пересечения Баковской и Вокзальной улиц в Одинцове.

Еще один появится на станции Подлипки-Дачные — он откроется уже в следующем году. Сооружение соединит Завокзальный, Юбилейный и Центральный районы от улицы Коминтерна до улицы Грабина.

Проектирование еще одного объекта уже завершилось — его возведут на станции Удельная в Раменском.

«Все переходы будут крытые, с лифтами, пандусами, освещением и широкими проходами. Стараемся, чтобы удобно было для всех: мам с колясками, пожилых людей, маломобильных жителей», — сказал губернатор.