Андрей Воробьев: еще 200 машин для уборки улиц закупят в Подмосковье

Еще 217 машин для уборки улиц от снега закупят в Подмосковье в этом году. Новая техника поможет обеспечить комфортный и удобный проезд для общественного транспорта, а также безопасное передвижение пешеходов. О подготовке дорожных служб к холодному сезону рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Качественная уборка улиц и дорог зимой делает жизнь в регионе еще комфортнее и безопаснее. К холодам готовятся заранее, чтобы встретить первый снег во всеоружии.

В этом году в Подмосковье закупят еще 217 спецмашин. Это погрузчики и тракторы, при помощи которых дорожные службы будут очищать территории и обрабатывать их ото льда.

«Понятно, что всегда, особенно зимой, дороги требуют обслуживания. Техника, тракторы, погрузчики, песок — все это в арсенале наших дорожников. Очень важно, чтобы здесь было сопряжение с теми, кто работает на межквартальных проездах, во дворах», — сказал Воробьев.

Во время уборки снега особое внимание будут уделять магистралям, подъездам к школам и поликлиникам, а также автобусным остановкам и тротуарам. Все это позволит обеспечить качественную работу общественного транспорта и безопасный путь для пешеходов.

По словам губернатора, во время проведения уборок важно оставаться на связи с жителями. Они должны всегда знать о том, где будут работать бригады и на каких маршрутах могут быть задержки.

«Мы все понимаем, что убрать двор без согласованных режимов невозможно. Это требует особого внимания, подхода, правил, которые должны соблюдать все, кто убирает и живет в своем городе», — добавил Воробьев.