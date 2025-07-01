Андрей Воробьев: еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья построят в Подольске
Две многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Южном в Подольске. Туда переедут более 400 человек. Ход работ проконтролировал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул важность выполнения их в срок.
Первый из двух 17-этажных домов для переселенцев начали строить в Южном в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты уже обустроили 15 этажей, а в первой половине следующего года туда смогут переехать первые жильцы — около 400 человек. Второй дом начнут возводить в августе. Его обустроят по всем современным стандартам.
«Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — сказал Воробьев.
Сейчас на площадке первого дома трудятся 85 специалистов и спецтехника. Строительная готовность достигла 20%.
Во втором доме обустроят 215 квартир, туда переедут 456 человек. Здание возведут на месте бывшей коррекционной школы. Работы там завершат в декабре 2026 года.
Как отметил генеральный директор компании-застройщика «Триумф» Иван Бузикевич, на месте бараков в поселке будут строить новые дома, обустроенные по современным стандартам.
«Задачи перед нами стоят весьма амбициозные, ведь не позднее, чем в марте–апреле, планируется передача ключей жителям. Ввести первый дом в эксплуатацию мы постараемся в декабре этого года — сроки очень сжатые, но вполне реальные, для того чтобы выполнить поставленную задачу», — сказал он.
Всего в поселке Южном 30 аварийных домов. Их построили более 60 лет назад. Из них два уже расселили — 38 человек переехали в новостройки, а еще два получили жилищные сертификаты.