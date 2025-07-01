Андрей Воробьев: еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья построят в Подольске

Две многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Южном в Подольске. Туда переедут более 400 человек. Ход работ проконтролировал губернатор Андрей Воробьев . Он подчеркнул важность выполнения их в срок.

Первый из двух 17-этажных домов для переселенцев начали строить в Южном в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты уже обустроили 15 этажей, а в первой половине следующего года туда смогут переехать первые жильцы — около 400 человек. Второй дом начнут возводить в августе. Его обустроят по всем современным стандартам.

«Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — сказал Воробьев.

Сейчас на площадке первого дома трудятся 85 специалистов и спецтехника. Строительная готовность достигла 20%.