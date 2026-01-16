Сегодня 16:19 Андрей Воробьев: еще 11 тысяч жителей Подмосковья переехали из аварийных домов 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Одной из ключевых задач, которые поставил президент России Владимир Путин, остается расселение аварийного жилья. В Подмосковье в новые комфортные дома в 2025 году переехали свыше 11 тысяч человек в 45 округах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Результаты благодаря использованию жилищных сертификатов превысили план, согласно которому предполагался переезд 9,3 тысячи человек. В 2026 году запланировано переселение того же количества жителей аварийных домов. «Мы полностью завершили первый этап программы — все жилье, признанное аварийным до 2017 года, расселено. Сейчас работаем над вторым этапом — расселение домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года», — пояснил Андрей Воробьев.

Для достижения целей используют сразу два инструмента. Первый — возведение новых домов. Так, в Сергиевом Посаде в современное жилье переехали свыше 450 семей, а в Ступине муниципалитет выкупил в новостройке на улице Маяковского около 100 квартир.

Второй способ — выдача сертификатов, которые дают возможность приобрести жилье в удобном месте. В конце минувшего года специалисты завершили строительство домов в Жуковском, Луховицах и Подольске, куда вскоре переедут переселенцы. В 2026 году новое жилье появится также в Озерах, Ступине, Шатуре, Талдоме, Щелкове и Лосино-Петровском округе.