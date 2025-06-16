16 июня 2025 17:55 Андрей Воробьев: единый стандарт размещения морских контейнеров введут в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Законы

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Налоги

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Единые требования к площадкам с морскими контейнерами введут в Подмосковье. Их оснастят системами видеонаблюдения, круглосуточной охраной, пожарной сигнализацией и ограждениями. Такие меры повысят безопасность жителей и сделают незаконный бизнес легальным, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье находится большое количество «сухих» портов — мест, где принимаются и размещаются морские контейнеры. Так как экспорт в разы меньше, чем импорт, многие железные коробки сложно отслеживать, в результате чего некоторые из них начинают незаконно использовать в качестве складов. Губернатор отметил, что в таких местах часто не соблюдаются меры безопасности, поэтому их организация недопустима. «Наша задача — убрать все то, что не соответствует букве закона. Обращаю внимание, что крупные ТЛЦ, имеющие недвижимость, платящие налоги, безусловно, получат право использовать такие контейнеры на территории, которая, в частности, обслуживается системой „Безопасный регион“. Но это относится только к тем, кто ведет бизнес законно», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Специалисты уже проверили 316 мест, на 244 из которых располагались морские контейнеры. Многие из них работали с нарушениями. Так, на 82 выявили нецелевое использование земли, на четырех — незаконную работу мигрантов, на 233 не было согласований на съезды и примыкания к дороге. При этом 358 компаний не платили налоги. «Правовое управление, ГУРБ и Мининвест будут проводить работу совместно с главами и их командами. Наша цель — сделать этот бизнес легальным и предсказуемым. В ближайшее время всю нормативку необходимо выпустить», — добавил губернатор. Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, хабы могут хранить 85 тысяч контейнеров. При этом на «серых» площадках расположено около 150 тысяч, из которых половина подлежит утилизации. На остальных проведут проверки, а затем введут единый стандарт.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Так, каждый объект будет необходимо зарегистрировать. Кроме того, владелец должен будет иметь право собственности на земельный участок, а также договор на оказание услуг обращения с ТКО. Площадки должны быть оснащены погрузчиками, ограждениями, охраной, видеокамерами и пожарной сигнализацией.