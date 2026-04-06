Андрей Воробьев: дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы за месяц

Фото: Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов / Медиасток.рф

Состояние дорог и готовность служб к сезонным вызовам выходят на первый план в повестке Московской области весной. Об организации этой важной работы рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Весна может принести различные погодные сюрпризы — от снегопадов и ледяных дождей до разливов рек.

Глава региона поручил Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры и МЧС доложить, какие альтернативные маршруты организовали для жителей районов, где произошли паводки, и хватает ли катеров для перевозки людей.

Еще одна традиционная задача — уборка дорог и придорожной инфраструктуры после зимы.

«Чистота, порядок, остановки. Эта тема всем нам знакома», — отметил Андрей Воробьев.

В течение месяца в Подмосковье обновят покрытие, устранят ямы и нанесут разметку. Это позволит сделать дороги чистыми, качественными и безопасными.