Андрей Воробьев: дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы за месяц
Состояние дорог и готовность служб к сезонным вызовам выходят на первый план в повестке Московской области весной. Об организации этой важной работы рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Весна может принести различные погодные сюрпризы — от снегопадов и ледяных дождей до разливов рек.
Глава региона поручил Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры и МЧС доложить, какие альтернативные маршруты организовали для жителей районов, где произошли паводки, и хватает ли катеров для перевозки людей.
Еще одна традиционная задача — уборка дорог и придорожной инфраструктуры после зимы.
«Чистота, порядок, остановки. Эта тема всем нам знакома», — отметил Андрей Воробьев.
В течение месяца в Подмосковье обновят покрытие, устранят ямы и нанесут разметку. Это позволит сделать дороги чистыми, качественными и безопасными.