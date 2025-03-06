Андрей Воробьев: дома 27 тысяч жителей Подмосковья обеспечат газом в 2025 году

Новые газопроводы строят в более чем 130 населенных пунктах Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что президентская программа уже позволила обеспечить топливом свыше 320 тысяч жителей.

К домам более 27 тысяч человек в Подмосковье подведут топливо уже в этом году.

«На карте Подмосковья остается все меньше негазифицированных точек. С 2020 года количество жителей, нуждавшихся в газе, сократилось вчетверо», — уточнил Воробьев.

Эта программа по решению президента год назад распространилась и на СНТ. К 2030-му газифицировать предстоит почти тысячу садовых товариществ.

«И первые 70 планируем в текущем году», — отметил губернатор.

С начала 2025 года топливом обеспечили около трех тысяч домовладений в Московской области, где построили 12 километров новых газопроводов. Сейчас работы проводят в 93 населенных пунктах региона.

Больше всего садовых товариществ газифицируют в Мытищах, Домодедове, Коломне, Ступине, а также в Богородском округе. В течение пяти лет газ придет почти в 64 тысячи домовладений.

Андрей Воробьев напомнил, что топливо бесплатно доводят до границ земельных участков жителей тех населенных пунктов, где уже есть магистральный газопровод. Для участия в программе необходимо подать заявку через сайт «Мособлгаза» или офис компании.

С марта 2022 года в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки для 12 категорий граждан, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, герои и ветераны спецоперации и многодетные семьи.