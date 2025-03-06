Андрей Воробьев: дома 27 тысяч жителей Подмосковья обеспечат газом в 2025 году
Новые газопроводы строят в более чем 130 населенных пунктах Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что президентская программа уже позволила обеспечить топливом свыше 320 тысяч жителей.
К домам более 27 тысяч человек в Подмосковье подведут топливо уже в этом году.
«На карте Подмосковья остается все меньше негазифицированных точек. С 2020 года количество жителей, нуждавшихся в газе, сократилось вчетверо», — уточнил Воробьев.
Эта программа по решению президента год назад распространилась и на СНТ. К 2030-му газифицировать предстоит почти тысячу садовых товариществ.
«И первые 70 планируем в текущем году», — отметил губернатор.
С начала 2025 года топливом обеспечили около трех тысяч домовладений в Московской области, где построили 12 километров новых газопроводов. Сейчас работы проводят в 93 населенных пунктах региона.
Больше всего садовых товариществ газифицируют в Мытищах, Домодедове, Коломне, Ступине, а также в Богородском округе. В течение пяти лет газ придет почти в 64 тысячи домовладений.
Андрей Воробьев напомнил, что топливо бесплатно доводят до границ земельных участков жителей тех населенных пунктов, где уже есть магистральный газопровод. Для участия в программе необходимо подать заявку через сайт «Мособлгаза» или офис компании.
С марта 2022 года в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки для 12 категорий граждан, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, герои и ветераны спецоперации и многодетные семьи.
«Что касается губернаторской программы „Новая газификация“, то в этом году в нее вошли 70 населенных пунктов, где проживают в общей сложности 9,3 тысячи человек», — отметил Андрей Воробьев.
«Мособлгаз» проведет 300 километров новых газораспределительных сетей. Внутрипоселковые газопроводы построили в этом году уже в четырех округах, создав возможность для подключения к более 700 домовладениям.
Сейчас газопроводы прокладывают в 41 населенном пункте. До конца 2030 года по губернаторской программе построят более семи тысяч километров газопроводов, что позволит обеспечить топливом 1415 населенных пунктов Подмосковья.
Сроки выполнения работ в конкретной местности указаны на интерактивной карте. Сведения также можно также получить в эксплуатационной службе или на горячей линии по номеру 8 (495) 122-40-04.