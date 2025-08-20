Андрей Воробьев: более 600 аварийных домов ликвидировали в Подмосковье с января

Более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года. На месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили. О том, как регион избавляется от бараков и замороженных строек, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Важный запрос со стороны жителей — наведение порядка там, где есть недостроенные, заброшенные здания. Такие объекты вызывают беспокойства, связанные и с безопасностью, и с обликом наших городов и жилых микрорайонов», — отметил губернатор.

С 2018 года в Подмосковье выявили более 12 тысяч аварийных домов и недостроев. За это время порядка 8,2 тысячи из них снесли или привели в порядок. С начала года такие постройки убрали в Ступине, Щелкове, Раменском, Мытищах и других муниципалитетах. Еще около четырех объектов находятся в работе.

«Для нас очень важно, чтобы на месте, где раньше была „заброшка“ или аварийный дом, который расселили, появлялись школы, детские сады и поликлиники, уютные пространства для отдыха», — добавил Воробьев.