Андрей Воробьев: более 600 аварийных домов ликвидировали в Подмосковье с января
Более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года. На месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили. О том, как регион избавляется от бараков и замороженных строек, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
«Важный запрос со стороны жителей — наведение порядка там, где есть недостроенные, заброшенные здания. Такие объекты вызывают беспокойства, связанные и с безопасностью, и с обликом наших городов и жилых микрорайонов», — отметил губернатор.
С 2018 года в Подмосковье выявили более 12 тысяч аварийных домов и недостроев. За это время порядка 8,2 тысячи из них снесли или привели в порядок. С начала года такие постройки убрали в Ступине, Щелкове, Раменском, Мытищах и других муниципалитетах. Еще около четырех объектов находятся в работе.
«Для нас очень важно, чтобы на месте, где раньше была „заброшка“ или аварийный дом, который расселили, появлялись школы, детские сады и поликлиники, уютные пространства для отдыха», — добавил Воробьев.
Так, на улице Горького в поселке Михнево несколько лет пустовало здание бывшего образовательного учреждения. Его передали в аренду, после чего там провели капитальный ремонт. Сейчас там работает медицинский центр.
В Звенигороде на месте недостроенного жилого дома на Радужной улице появился благоустроенный сквер. Места отдыха также оборудуют на освободившейся территории в Банном переулке в Ступине — там уже снесли два здания, на очереди — еще два.
В Клину на улице Гагарина снесли заброшенный торговый центр, а в Наро-Фоминске достроили шестиэтажное здание около парка «Дубки».
Найти все недострои и аварийные дома региона можно на интерактивной карте. Жители могут узнать о сроках сноса или восстановления, а также сообщить о выявленных объектах.