Андрей Воробьев: более 250 автобусов обновят в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье продолжается развитие системы общественного транспорта для удобства и комфорта пассажиров. О программе обновления автопарка и ключевых задачах отрасли рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что что в этой сфере наблюдается позитивная динамика, которую необходимо поддерживать и усиливать.

«У нас большая программа и обновления подвижного состава. 5% подвижного состава мы обновляем», — пояснил Андрей Воробьев.

За минувший год на загруженные маршруты вышли 284 автобуса.

В новом году в регионе планируют обновить еще не менее 250 автобусов «Мострансавто» и запустить около 15 новых маршрутов.

Кроме того, губернатор возлагает большие надежды на продолжение плодотворного сотрудничества с Москвой. В следующем году столице в рамках проекта интеграции передадут еще 54 маршрута. Планируется высвободить для других направлений более 400 автобусов.

Он также обратил внимание руководства «Мострансавто» на сохраняющиеся кадровые вопросы и необходимость эффективного управления.