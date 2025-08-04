Андрей Воробьев: более 150 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2025 году

Масштабную программу модернизации водоснабжения реализуют в Подмосковье. В регионе построят новые и отремонтируют старые сети, очистные сооружения и ВЗУ. Благодаря этому система станет более надежной, а риск возникновения аварий значительно снизится, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего в этому году в рамках программы проведут 150 мероприятий на общую сумму более 55 миллиардов рублей. В нее вошли 11 очистных сооружений, 85 участков сетей и 51 водозаборный узел. Значительная часть работ запланирована в Истре, Солнечногорске, Можайске, Дмитрове и других муниципалитетах.

«Идут большие работы по очистным сооружениям. Сдано, сдается и находятся в работе порядка 20 больших комплексов в разных городах. Но ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения — все, что касается нашей госпрограммы по воде. Это 155 мероприятий на 2025 год», — сказал Воробьев.

Кроме того, сети продолжают активно готовить к осенне-зимнему сезону. На объектах проверяют и обновляют оборудование. Все мероприятия проводят под строгим контролем глав округов.

Большие работы также запланированы на сетях электро- и теплоснабжения. Так, в регионе строят новые питающие центры и котельные, меняют кабели и обновляют сети.