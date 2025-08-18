Андрей Воробьев: аварийные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт к октябрю

Все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций Подмосковья перейдут на единый стандарт работы до 1 октября. Они будут отслеживать сбои и неполадки при помощи умных цифровых датчиков. Благодаря этому все поломки на сетях будут устранять еще быстрее, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Абсолютное большинство территорий в Подмосковье уже активно включилось в трансформацию, которая дает экономический эффект, а жители видят, насколько оперативнее ликвидируются аварии», — отметил Воробьев.

Единый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций разработали на основе опыта «Мособлгаза». Он включает в себя 10 ключевых улучшений в части кадров, технического обслуживания, финансово-хозяйственной работы, клиентоцентричности, цифровизации и других направлений. Особое внимание уделят работе аварийно-диспетчерских служб. В них новый стандарт внедря уже до 1 октября.

По новому стандарту в Подмосковье создадут цифровую диспетчерскую, которая буде получать данные с объектов ЖКХ при помощи умных датчиков. Устройствами оснастят котельные, центральные тепловые пункты, водозаборные узлы и насосные станции. При помощи информационных систем специалисты смогут следить за различными параметрами и работой транспорта.

Кроме того, аварийные бригады получат новые инструменты, оборудование, планшеты и униформу. Для оперативного реагирования создадут запас всех и необходимых материалов. Ожидается, что после нововведений специалисты будут прибывать на место в течение 45 минут и за 20 минут проводить обследование. На восстановление подачи тепла будет отводиться шесть часов, водоснабжения — восемь, а водоотведения — четыре.

По новому стандарту уже работают более половины муниципалитетов Подмосковья.