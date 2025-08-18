Андрей Воробьев: аварийные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт к октябрю
Все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций Подмосковья перейдут на единый стандарт работы до 1 октября. Они будут отслеживать сбои и неполадки при помощи умных цифровых датчиков. Благодаря этому все поломки на сетях будут устранять еще быстрее, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Единый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций разработали на основе опыта «Мособлгаза». Он включает в себя 10 ключевых улучшений в части кадров, технического обслуживания, финансово-хозяйственной работы, клиентоцентричности, цифровизации и других направлений. Особое внимание уделят работе аварийно-диспетчерских служб. В них новый стандарт внедря уже до 1 октября.
«Абсолютное большинство территорий в Подмосковье уже активно включилось в трансформацию, которая дает экономический эффект, а жители видят, насколько оперативнее ликвидируются аварии», — отметил Воробьев.
По новому стандарту в Подмосковье создадут цифровую диспетчерскую, которая буде получать данные с объектов ЖКХ при помощи умных датчиков. Устройствами оснастят котельные, центральные тепловые пункты, водозаборные узлы и насосные станции. При помощи информационных систем специалисты смогут следить за различными параметрами и работой транспорта.
Кроме того, аварийные бригады получат новые инструменты, оборудование, планшеты и униформу. Для оперативного реагирования создадут запас всех и необходимых материалов. Ожидается, что после нововведений специалисты будут прибывать на место в течение 45 минут и за 20 минут проводить обследование. На восстановление подачи тепла будет отводиться шесть часов, водоснабжения — восемь, а водоотведения — четыре.
По новому стандарту уже работают более половины муниципалитетов Подмосковья.