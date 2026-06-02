Андрей Воробьев анонсировал традиционное обращение к жителям Подмосковья

Во вторник, 2 июня, состоится ежегодное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям региона. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

В этом году выступление, которое пройдет под девизом «Наше Подмосковье — забота и уважение», посвятят ключевым итогам работы областных властей, а также приоритетным задачам на ближайшую перспективу.

«Для нас важно, чтобы каждый житель и гость Подмосковья чувствовал перемены к лучшему. Вся наша работа основана на указах и поручениях президента, в которых заложена идеология развития страны, а также на запросах самих людей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В рамках обращения глава региона затронет наиболее значимые направления развития области, которые напрямую влияют на качество жизни жителей. Особое внимание он уделит мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, развитию системы здравоохранения, реализации программ помощи семьям с детьми, модернизации общественных пространств и созданию комфортной городской среды.

Также губернатор расскажет о результатах работы в сфере образования, включая строительство новых школ и детских садов, и обозначит дальнейшие планы по укреплению социальной инфраструктуры.

Отдельный блок выступления будет посвящен экономическому развитию региона, реализации национальных проектов и выполнению задач, поставленных руководством России.

Посмотреть обращение губернатора можно будет в прямом эфире на его официальной странице во «ВКонтакте», а также в эфире телеканала «360».