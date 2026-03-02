Сегодня 17:47 Андрей Воробьев: 96 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году 0 0 0 Фото: Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции очистных сооружений в Лыткарино / Медиасток.рф Подмосковье

ЖКХ

Строительство

Андрей Воробьев

Ремонтные работы

В этом году в Подмосковье обновят около 100 объектов водоснабжения и водоотведения. В программе — строительство, реконструкция и ремонт водозаборных узлов, насосных станций, очистных сооружений и сетей, напомнил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании регионального правительства.

В прошлом году в части водоснабжения в Подмосковье провели 102 мероприятия. Благодаря этому улучшилось качество жизни миллиона человек. Всего обновили 33 участка сетей водоснабжения и 29 — водоотведения, 30 ВЗУ, восемь очистных сооружений и две канализационные насосные станции. «В федеральном бюджете предусмотрена значительная поддержка всего, что касается модернизации очистных сооружений. В Лыткарине и Солнечногорске в рабочем режиме уже тестируются сданные объекты. Программа большая. Нам важно соблюдать графики, учитывать все нюансы и корректировки, которые происходят в ходе ее реализации», — сказал глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В поселках Горки Ленинские и Новом модернизировали водозаборные узлы, в Наро-Фоминске запустили современную станцию водоочистки. В Мещерском появились новые станции обезжелезивания, а в Орехово-Зуеве отремонтировали канализационный коллектор. В Лыткарине и Коломне открыли очистные. В этом году в программу вошли еще 96 объектов. Это 34 участка сетей водоснабжения и 25 — водоотведения, 27 ВЗУ, шесть очистных сооружений, три КОС и одна водопроводная насосная станция. Больше всего работ проведут в Одинцове, Пушкино, Красногорске, Ступине и Электростали. Изменения почувствуют 335 тысяч человек. В работе уже находятся 68 объектов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«В целом у нас, как и в прошлом году, достаточно большая программа по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Это порядка 270 километров сетей, 37 площадных объектов», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев. Специалисты уже приступили к возведению системы водоотведения в Сергиевом Посаде, реконструкции КОС в Дубне и коллекторов в Видном. Кроме того, в Подмосковье продолжают закупать спецтехнику. В прошлом году регион получил 350 технических средств, включая илососы, каналопромывочные и комбинированные машины. В этом году автопарк пополнят еще 250 аппаратов.