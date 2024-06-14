Андрей Воробьев: 95 мест отдыха благоустроят в Подмосковье в этом году

В 2024 году в Подмосковье благоустроят около 100 объектов — парков, набережных, стел и скверов. По словам губернатора Андрея Воробьева , больше половины мест притяжения находятся в активной стадии работ, многие из них станут доступны для посещения уже летом.

«Президент подчеркнул в своем послании значимость работы по благоустройству, а также — соавторства жителей во всем, что касается развития территорий. Наша задача — не просто оборудовать, допустим, смотровую вышку или пирс, а сделать их именно такими, какими хотят люди, и установить там, где это будет для посетителей удобнее всего», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что шесть объектов уже преобразились в этом году. В их число входит Советская площадь в Дмитрове, Центральный парк в Долгопрудном, аллея Славы в Луховицах, бульвар Иерусалимского в Пущине, площадь Победы во Фрязине и Липовая роща в Красногорске.

На аллее Славы заменили асфальт, обустроили пирсы, обновили газоны, а также установили 18 стендов «Бессмертного полка». На Советской площади в Дмитрове проложили сеть пешеходных дорожек, а также обустроили зону для велосипедистов. В сквере установили фонтан, скамейки и урны. Работы выполнили в рамках первого этапа благоустройства, второй намечен на 2025–2026 годы.

На площади Победы во Фрязине для жителей и гостей округа сделали красивые пешеходные дорожки, зону отдыха с теневыми навесами, установили фонтан и арт-объекты. В Центральном парке благоустройство также проводится в несколько этапов. Комплексная модернизация пространства началась в 2022 году. В парке обновили входные группы, историческую аллею и дорожно-тропиночную сеть, установили сухой фонтан и оборудовали скейт-парк.

Сейчас идет реконструкция парка «Дружба поколений» в Сергиевом Посаде, площади Ленина в Краснознаменске и набережной «Красный ручей» в Лотошине. В Ступине по просьбе жителей приводят в порядок бульвар Победы, а в Пущине — памятную стелу с Вечным огнем в парке Победы.

Всего в 2024 году в Московской области благоустроят 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, площади и веломаршрута, 24 сквера, 11 активных зон в парках, шесть набережных и пять стел. В июне запланировано открытие десяти объектов, в июле — 13, в августе — 43.

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