Андрей Воробьев: 949 контейнерных площадок обновят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье обсудили содержание и обновление контейнерных площадок, а также результаты установки дополнительных контейнеров и пилотного проекта «Интеллектуальный вывоз». О работе в сфере обращения с отходами и задачах по модернизации площадок на ВКС рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что содержание контейнерных площадок требует отдельного внимания в разные сезоны. При этом при организации работы важно учитывать удобство жителей, поскольку каждый день они пользуются площадками для вывоза бытовых отходов.

«Эта работа еще и общественно-политическая, потому что это касается каждого жителя, каждой семьи», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Отдельное внимание на ВКС уделили ремонту контейнерных площадок. С 2024 года в Подмосковье действует программа модернизации устаревших объектов. За два года преобразили более двух площадок, а в 2026-м планируют обновить еще 949. На сегодняшний день работы завершили на 740 объектах.

Губернатор поручил главам муниципалитетов проконтролировать выполнение программы. До конца сентября необходимо завершить работы на всех включенных в нее контейнерных площадках и подъездных путях. Также важно оперативно реагировать на обращения жителей и сообщения систем контроля.

Кроме того, участники совещания рассмотрели результаты установки дополнительных емкостей и первые итоги пилотного проекта «Интеллектуальный вывоз».