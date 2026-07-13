Андрей Воробьев: 806 одноэтажек вывели из статуса МКД в Подмосковье за полгода

Перевод отдельных многоквартирных домов в статус блокированной жилой застройки в Подмосковье продолжается. О нюансах этой работы рассказал в рамках ВКС губернатор региона Андрей Воробьев .

После изменения статуса дома исключают из программы капитального ремонта. В подобных случаях, когда собственники поддерживают такое решение, проведение капремонта не требуется.

Эта работа важна для наших жителей, которые получают возможность оформить в собственность участок земли и свое хозяйство, недвижимость.

Сейчас в Подмосковье насчитывают более пяти тысяч одноэтажных домов, которые по документам считаются многоквартирными, хотя фактически представляют собой индивидуальную жилую застройку. Их жители пользуются земельными участками и возводят хозяйственные постройки. Речь идет о каждом 10-м МКД в регионе.

Многие жители хотят перевести дом в статус ИЖС и оформить землю. Свыше 1,1 тысячи таких обращений поступило в Подмосковье за год. Губернатор отметил, что власти должны предложить всем желающим понятные алгоритмы.