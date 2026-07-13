Андрей Воробьев: 806 одноэтажек вывели из статуса МКД в Подмосковье за полгода
Перевод отдельных многоквартирных домов в статус блокированной жилой застройки в Подмосковье продолжается. О нюансах этой работы рассказал в рамках ВКС губернатор региона Андрей Воробьев.
После изменения статуса дома исключают из программы капитального ремонта. В подобных случаях, когда собственники поддерживают такое решение, проведение капремонта не требуется.
Эта работа важна для наших жителей, которые получают возможность оформить в собственность участок земли и свое хозяйство, недвижимость.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Сейчас в Подмосковье насчитывают более пяти тысяч одноэтажных домов, которые по документам считаются многоквартирными, хотя фактически представляют собой индивидуальную жилую застройку. Их жители пользуются земельными участками и возводят хозяйственные постройки. Речь идет о каждом 10-м МКД в регионе.
Многие жители хотят перевести дом в статус ИЖС и оформить землю. Свыше 1,1 тысячи таких обращений поступило в Подмосковье за год. Губернатор отметил, что власти должны предложить всем желающим понятные алгоритмы.
Для поддержки собственников ранее приняли решение продлить до конца 2027 года возможность выкупа земли по льготной цене — за 3% от кадастровой стоимости.
Все, что касается жилья, имущества, особенно чувствительно для людей. Очень важна вовлеченность муниципальной команды там, где эта работа ведется.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев также обратил внимание муниципалитетов на необходимость сохранять высокий темп работы по переводу домов в новый статус и продолжать реализацию программы без снижения активности.
За полгода в Подмосковье из статуса многоквартирных вывели 806 одноэтажных домов. Особенно активно эту работу проводят в Можайском, Богородском, Дмитровском, Одинцовском округах, Коломне, а также в Лотошине, Серпухове, Щелкове, Павловском Посаде и Зарайске.