Андрей Воробьев: 48 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье реализуют большую президентскую программу капитального ремонта школ. В этом году в работе находятся 48 объектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время традиционного совещания в формате ВКС.

Основные строительные процессы завершили уже на 25 площадках. Еще в 23 школах активная фаза ремонта продолжается.

«Обращаю внимание на инженерную инфраструктуру. Кроме тепла, воды и электричества важны системы безопасности. Обращаю внимание на вовлеченность МЧС в проверку всех объектов, которые мы ремонтируем», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор поставил задачу полностью подготовить школы к началу учебного года. Для этого следует не только в срок завершить работы, но также провести тщательную уборку и убедиться в том, что прилегающая территория благоустроена.