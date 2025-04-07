Андрей Воробьев: 4,4 тысячи домов Подмосковья капитально отремонтируют за год
В Подмосковье продолжается обновление жилых зданий. Генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Дмитрий Сватковский рассказал губернатору Андрею Воробьеву о промежуточных итогах проекта и дальнейших планах.
С 2014 года в Московской области отремонтировали 18,3 тысячи домов, что позволило улучшить жилищные условия для 2,9 миллиона человек.
«Видим положительные отклики от жителей, особенно когда дом отремонтирован комплексно — кровля, фундамент, сети, фасад», — обратил внимание Воробьев.
Губернатор подчеркнул важность информирования жителей о сроках работ, которые часто вызывают временные неудобства.
Кроме того, по его словам, для достижения поставленных целей очень важна слаженная работа фонда капитального ремонта и блока жилищно-коммунального хозяйства.
В 2025 году в Подмосковье капитально отремонтируют более 4,4 тысяч многоквартирных домов. В зданиях обновят свыше 11 тысяч крыш, фасадов и лифтов. Рабочие выполнили уже более 16% плана. Наибольшее количество помещений приведут в порядок в Балашихе, Подольске, Одинцове, Красногорске и Люберцах.
Гендиректор фонда капремонта Дмитрий Сватковский сообщил, что с 2014 года в программу включили 44 тысячи домов, из которых отремонтировали уже свыше 40%.
«По итогам 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% — в Шаховской, 64% — в Зарайске, 62% — в Можайском округе и 55% — в Кашире», — привел статистику Сватковский.
Особое внимание уделяется комплексному ремонту, который наиболее востребован среди жителей. Уже заключено более 90% контрактов на работы в текущем году, которые планируют завершить к осенне-зимнему сезону.
Следить за ходом ремонта можно на интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте программы.