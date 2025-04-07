Андрей Воробьев: 4,4 тысячи домов Подмосковья капитально отремонтируют за год

В Подмосковье продолжается обновление жилых зданий. Генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Дмитрий Сватковский рассказал губернатору Андрею Воробьеву о промежуточных итогах проекта и дальнейших планах.

С 2014 года в Московской области отремонтировали 18,3 тысячи домов, что позволило улучшить жилищные условия для 2,9 миллиона человек.

«Видим положительные отклики от жителей, особенно когда дом отремонтирован комплексно — кровля, фундамент, сети, фасад», — обратил внимание Воробьев.

Губернатор подчеркнул важность информирования жителей о сроках работ, которые часто вызывают временные неудобства.

Кроме того, по его словам, для достижения поставленных целей очень важна слаженная работа фонда капитального ремонта и блока жилищно-коммунального хозяйства.