Сегодня 17:54 Андрей Воробьев: 4 тысячи математических классов откроют в школах Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Более четырех тысяч математических классов откроют в школах Подмосковья в сентябре. Это вдвое больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В проекте участвуют первые, вторые, пятые, седьмые, восьмые и 10-е классы.

В 2025-2026 учебном году в 742 школах Подмосковья открыли две тысячи математических классов, где учились 50 тысяч ребят. Они углубленно изучали предмет, участвовали в олимпиадах и профориентационных мероприятиях. «Каждую семью волнует будущее их детей. Нам важно, чтобы все они нашли себя в профессии, а для этого нужно достойное образование. Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году ЕГЭ по профильной математике выбрали более 21 тысячи выпускников Подмосковья. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. Также на 20% выросло число участников всероссийской олимпиады по этому предмету. «Видя запрос, мы приняли решение в новом учебном году вдвое увеличить количество математических классов — до четырех тысяч. Там будут учиться свыше 80 тысяч ребят, которые пройдут отбор. Надеюсь, что в перспективе это поможет им поступить в лучшие технические вузы нашей страны и получить востребованную специальность», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В рамках проекта около 1,5 тысячи учителей Подмосковья прошли переподготовку. Для них провели 128 методических вебинаров и девять семинаров. Все они прошли в Центре «Вектор» на базе технолицея имени Долгих. В прошлом году на всероссийской олимпиаде школьников по математике Подмосковье представили более 348 тысяч ребят. Около 400 тысяч человек поучаствовали в олимпиаде «Вершина», еще 20 тысяч состязались в командных математических играх.