Андрей Воробьев: 4 школы капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве к сентябрю

В Орехово-Зуевском округе за пять с половиной лет построили четыре школьных корпуса и обновили 12 школ и три детских сада. О развитии образовательной инфраструктуры в муниципалитете доложили губернатору Подмосовья Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в Ликино-Дулево.

За прошедшие годы новые корпуса Ликино-Дулевского лицея появились на улицах Степана Морозкина и Володарского. Они рассчитаны на 550 и 400 учеников соответственно.

Кроме того, к школе № 16 пристроили помещение на 300 мест, а для школы № 4 возвели корпус на 550 мест.

Сейчас капитальный ремонт продолжается в четырех учреждениях: школах № 16 и № 20 в Орехово-Зуеве, школе № 10 в деревне Кабаново и школе № 1 в Дрезне. Завершить работы планируют к началу учебного года.