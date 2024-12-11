Андрей Воробьев: 4 школы и 4 детских сада откроют в Ленинском округе

Строительство школы на 1,1 тысячи мест продолжается в микрорайоне Купелинка Ленинского округа. В новом образовательном учреждении предусмотрены кабинеты, спортзал, библиотека с медиатекой и IT-зоной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школьники начнут обучение здесь после Нового года. Всего в 2025 году в округе откроют четыре школы и четыре детских сада.

«Новостройка войдет в состав Видновской школы № 11 — один из ее корпусов сейчас работает в этом районе, но заметно перегружен — там учится почти три тысячи ребят, при мощности 835 мест. Тяжело и ученикам, и педагогам, и родителям — многие дети учатся во вторую смену. Новая школа на 1,1 тысячи мест позволит разгрузить старый корпус», — отметил Воробьев.

Генеральный директор строительной компании Рустем Хабибуллин отметил, что школу начали возводить в марте 2023 года. Здание включает корпус начальных классов, а также кабинеты для средних и старших классов, два спортзала, мастерские и IT-кабинеты.Открытие нового здания позволит устранить вторую смену в корпусе в деревне Сапроново.

«Мы попробуем запустить школу после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны», — добавил губернатор.

Вместе с учениками из Видновской СОШ № 11 сюда перейдет педагогический состав из 58 учителей.

«Сегодня более тысячи учеников третьих, четвертых и шестых классов обучаются во вторую смену. В связи с открытием нового здания мы уйдем от нее, и ребята смогут после школы заниматься дополнительным образованием. Планируем в будущем сделать здесь школу полного дня и реализовать проект „Умные каникулы“, — подчеркнула директор Видновской СОШ № 11 Людмила Нарышкина.

В 2025 году, помимо нового корпуса СОШ № 11, откроются школы в поселке Развилка и строящиеся корпуса образовательных учреждений в ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное», а также детские сады в нескольких районах.