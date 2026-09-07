Андрей Воробьев: 3 млн деревьев высадят в лесах Подмосковья в этом году

Фото: Питомник растений для приусадебного участка на ферме «Бабушкин дворик» в слободе Алешино / Медиасток.рф

В Подмосковье уделяют особое внимание противопожарной защите, санитарному содержанию и восстановлению лесов. О состоянии массивов, результатах сезона и планах по очистке на ВКС рассказал губернатор региона Андрей Воробьев .

Леса занимают 42% территории Подмосковья — около 1,9 миллиона гектаров.

В этом году благодаря системе профилактики и мониторинга число лесных пожаров сократилось втрое: зарегистрировали 31 возгорание против 113 годом ранее, причем все пожары удалось ликвидировать в первые сутки.

Для контроля за обстановкой в лесах используют 147 видеокамер. После модернизации системы количество ложных срабатываний снизилось на 87%. Дополнительно леса защищают с помощью минерализованных полос и шлагбаумов, а для отдыха жителей оборудуют специальные площадки. Всего в регионе действует 895 пикниковых зон.

Отдельное внимание уделяют санитарной очистке. В 2026 году планируют убрать больные и старые деревья на площади пять тысяч гектаров, причем четырех тысячи определили по обращениям жителей.

В программу вошли в том числе территории Балашихи, Одинцовского округа, Красногорска, Пушкинского и Наро-Фоминского округов. Работы в основном проходят вдоль крупных магистралей и рядом с населенными пунктами. План выполнили уже на 69%.

«Эта программа имеет значение, это добрая традиция — осенью уделять внимание, проводить акции по высадке. Считаю, что она должна и дальше быть реализована», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор поручил муниципалитетам вместе с Комитетом лесного хозяйства завершить санитарные мероприятия до конца года и с учетом предложений жителей определить участки для дальнейшей работы. При этом жителей необходимо заранее информировать о мероприятиях.

Помимо санитарной очистки, в регионе продолжают лесовосстановление. В 2026 году планируют высадить три миллиона деревьев на площади 895 гектаров. Власти также рассчитывают на активное участие жителей в сохранении и благоустройстве лесов.