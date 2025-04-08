Андрей Воробьев: 29 мер поддержки бойцов СВО и их семей ввели в Подмосковье

Почти 30 мер поддержки военнослужащих и их семей работают в Подмосковье. Это денежные выплаты, льготы и социальные услуги. О том, как устроена система помощи бойцам, губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с Владимиров Путиным.

«Доложил президенту о том, как растет и развивается Московская область, о наших приоритетных проектах. Многое стало возможным благодаря вниманию и поддержке Владимира Владимировича и федерального правительства», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Всего в Подмосковье 29 мер поддержки военнослужащих и их семей. В оформлении льгот и выплат им помогает фонд «Защитники Отечества». За два года через него прошли 18 тысяч человек.

В этой работе активно участвуют волонтеры. Они работают в центрах поддержки участников СВО и их семей в разных уголках региона. Вместе с неравнодушными жителями они также собирают и отправляют на передовую гуманитарную помощь.

«Я хотел сделать акцент на наше волонтерское движение, которое есть в каждом городе. Это центры, которые сегодня работают и объединяют очень разных людей: и молодых, и тех, кто уже в заметном возрасте. Но они все очень бескорыстно, от всей души работают», — добавил губернатор.