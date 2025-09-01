Андрей Воробьев: 26 новых школ открыли в Подмосковье 1 сентября

Торжественные линейки ко Дню знаний прошли в школах Подмосковья. В этот день за парты вели более 1,1 миллиона ребят. С началом нового учебного года их поздравил губернатор Андрей Воробьев .

В этом году за парты подмосковных школ сядут 1,11 миллиона ребят. Из них 103 тысячи — первоклассники.

«Настал важный этап и для наших выпускников — подготовка и сдача экзаменов. Будьте усердными и не бойтесь сложностей, тогда у вас точно все получится!» — написал Воробьев в Telegram-канале.

Сегодня в регионе открыли 26 новых школ и 15 детских садов. Еще более 70 образовательных учреждений капитально отремонтировали. До конца года двери откроют еще шесть организаций. В каждой из них создадут современные и комфортные условия для учебы.

«Ребята, пусть этот учебный год будет наполнен открытиями, вдохновением, добрыми делами и яркими победами! Учитесь, мечтайте, верьте в себя, а мы вас во всем поддержим», — добавил губернатор.