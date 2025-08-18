Андрей Воробьев: 26 новых школ откроют в Подмосковье к 1 Сентября

Фото: Андрей Воробьев проверил ход работ по капремонту гимназии им. Подольских курсантов / Медиасток.рф

В Московской области полным ходом идет подготовка к началу учебного года. О проделанной работе и планах на предстоящий период, уделив особое внимание кадровому вопросу и инфраструктурным проектам, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

До 1 сентября осталось менее двух недель, поэтому глава региона попросил руководство округов обратить особое внимание на готовность системы образования к старту занятий.

«В эту работу вовлечены Минобразования, Минстрой, главы, депутаты, директора, педагоги и родители школьников. Важно, чтобы наши усилия приносили достойный результат. Для этого все должно быть на уровне», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Одной из ключевых задач остается привлечение педагогических кадров — региону необходимо найти еще 284 учителя. Для наиболее эффективного решения этой задачи в Подмосковье действует комплекс мер поддержки, включая льготную ипотеку, компенсацию жилья и подъемные выплаты.

«В этом году реализован проект топ-100 для привлечения лучших учителей и выпускников вузов. 100 педагогов приступят к работе в школах Подмосковья. Подъемные, которым мы выплачиваем доходят до 1,5 миллиона рублей на одного учителя», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в рамках недавней встречи в школе в Дзержинском преподаватели указали на особую важность вышеуказанных мер поддержки.

Значительное внимание в регионе уделяют развитию образовательной инфраструктуры. В рамках подготовки к 1 сентября в регионе проводят масштабное строительство и модернизацию учебных заведений.

«К 1 сентября мы открываем 26 новых школ. 57 школ по президентской программе мы капитально ремонтируем», — заявил Андрей Воробьев.

Сейчас завершаются работы по благоустройству территорий и подключению зданий к коммуникациям.

Губернатор также поручил Министерству энергетики Московской области ускорить процесс оформления документов и завершения работ на 24 объектах, которые должны быть сданы до 20 августа.