Андрей Воробьев: 2 человека пострадали при атаке беспилотников в Кубинке

Фото: В центре им. Мещерякова прошло совещание по оказанию социальной и медицинской помощи участникам СВО / Медиасток.рф

Ранее сегодня в Кубинке при атаке беспилотников пострадали два человека — 44-летний и 22-летний мужчины. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Первый пострадавший, 44-летний пассажир проезжавшего мимо автомобиля, оказался в зоне разлета обломков дрона. Второму мужчине — 22-летнему рабочему со строительной площадки неподалеку — вонзился в бедро осколок.

Обоих доставили в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Медики констатируют стабильное состояние пациентов: их жизни ничего не угрожает, самочувствие оценивается как удовлетворительное, им оказывается полный комплекс медицинской помощи.

«Эвакуированные жители дома на Наро-Фоминском шоссе, куда сегодня утром попал беспилотник, сейчас находятся в пункте временного размещения. Пожар в доме полностью ликвидирован», — пояснил Андрей Воробьев.

Специалисты МЧС и правоохранительных органов продолжают работу непосредственно на месте происшествия. Параллельно представители Фонда капитального ремонта и коммунальных служб приступили к детальной оценке нанесенного ущерба. По итогам обследования стартует программа по ремонту имущества, а всем жителям будет оказана необходимая социальная поддержка.