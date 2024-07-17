Андрей Воробьев: 16 километров трассы ЮЛА должны построить к концу года

Реализация крупных дорожных проектов продолжается в Подмосковье. Уже к концу 2024 года в регионе планируется сдать первые 16 километров Южно-Лыткаринской трассы, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев .

«Дороги очень долгожданные. Это и Пироговка, и другие проекты, которые мы реализуем в Мытищах, и ЮЛА протяженностью 46 километров. Первые 16 мы должны сдать в конце этого года», — сказал губернатор на совещании областного правительства.

Также Андрей Воробьев призвал коллег обратить пристальное внимание на ремонт мостов в Подмосковье.

«Очень важно аварийные мосты быстро ввести в строй. Для этого нужна грамотная коммуникация с жителями. Это тема для выездных администраций — там мы должны объяснять логику наших действий, ход работ, и в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — подчеркнул Воробьев.

Ремонт идет в разных округах региона. Например, рабочие уже отремонтировали половину моста через реку Икшанку вблизи деревни Целеево в Дмитровском городском округе. Сдать объект планируется в августе.

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