Андрей Воробьев: 147 мест отдыха благоустроят в Подмосковье за год

Московская область шесть лет подряд входит в топ-3 рейтинга Минстроя России по качеству городской среды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за это время в регионе благоустроили 273 общественных пространства. В 2025 году преобразится еще 147 локаций.

«В Московской области станет еще больше мест для отдыха и прогулок. В этом году благоустроим 147 общественных пространств: от парков и лесопарков до набережных и скверов», — подчеркнул Воробьев.

Так, в 2025 году преобразится Кучинский лесопарк в Балашихе. Там сделают тематический маршрут, посвященный режиссеру Всеволоду Мейерхольду. Он будет включать в себя зону отдыха у дамбы «Трибуна Мастера», театральную сцену, а также территорию у Вишняковского родника и тематическое кафе.

В лесопарке «Новая Трехгорка» в Одинцове появятся павильоны для мастер-классов, фудкорт, прокат велосипедов и самокатов. Здесь обустроят спортивные и детские площадки, уютные зоны для мангала и территории для выгула собак. В городе Хотьково приведут в порядок Центральную площадь на пересечении улиц Михеенко, Майолик и Ленина. Здесь появится сухой фонтан и сменная выставка, а главным украшением станет кудринская резьба, подчеркивающая культурную самобытность города.

«Мы продолжим делать Подмосковье уютнее и комфортнее для каждого», — заключил губернатор.

В 2025 году также благоустроят Пироговский лесопарк в Мытищах, Масловский лесопарк в Одинцове, лесопарк «Дубрава» в Климовске, парк 50-летия Октября в Коломне и другие места отдыха.