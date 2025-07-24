Андрей Воробьев: 14 пешеходных зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В этом году в Подмосковье обустроят 14 пешеходных зон. Одну из них уже открыли на Центральной площади в Хотькове. Еще 13 появятся в Дубне, Клину, Кашине, Коломне, Красногорске и других округах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 135 территорий, среди них — 14 пешеходных зон. Они появятся в Дубне, Клину, Кашире, Коломне, Красногорске, Подольске, Егорьевске, Павловском Посаде, Дзержинском, Богородском округе, Дмитрове и Талдоме.

«Мы стараемся делать так, чтобы каждая пешеходная зона стала не просто маршрутом из точки А в точку Б, а местом притяжения для людей всех возрастов — ребятни на самокатах, мамочек с колясками, людей пожилого возраста. И в этом нам помогают сами жители — они высказывают свои пожелания, мы их слышим и стараемся воплощать», — сказал Воробьев.

В этом месяце в Хотькове открыли обновленную Центральную площадь. Там установили информационные стенды, где можно узнать о народных промыслах, а также создали современные места отдыха. По всей площади разместили скамейки и столики, а главной особенностью стал сухой фонтан. В отделке использовали узоры кудринской резьбы — традиционного искусства Хотькова.