Андрей Воробьев: 14 пешеходных зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году
В этом году в Подмосковье обустроят 14 пешеходных зон. Одну из них уже открыли на Центральной площади в Хотькове. Еще 13 появятся в Дубне, Клину, Кашине, Коломне, Красногорске и других округах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 135 территорий, среди них — 14 пешеходных зон. Они появятся в Дубне, Клину, Кашире, Коломне, Красногорске, Подольске, Егорьевске, Павловском Посаде, Дзержинском, Богородском округе, Дмитрове и Талдоме.
«Мы стараемся делать так, чтобы каждая пешеходная зона стала не просто маршрутом из точки А в точку Б, а местом притяжения для людей всех возрастов — ребятни на самокатах, мамочек с колясками, людей пожилого возраста. И в этом нам помогают сами жители — они высказывают свои пожелания, мы их слышим и стараемся воплощать», — сказал Воробьев.
В этом месяце в Хотькове открыли обновленную Центральную площадь. Там установили информационные стенды, где можно узнать о народных промыслах, а также создали современные места отдыха. По всей площади разместили скамейки и столики, а главной особенностью стал сухой фонтан. В отделке использовали узоры кудринской резьбы — традиционного искусства Хотькова.
В Дубне уже завершают благоустройство бульвара вдоль Центральной улицы. Зоны отдыха, спортивные площадки и велодорожка — таким станет новое место притяжения жителей. На территории установят современную уличную мебель и освещение. Откроют бульвар 30 июля.
В этот же день в Талдоме завершат обустройство площади Карла Маркса, где сейчас ведут строительство фонтана. По проекту там появятся пешеходные зоны с вечерней подсветкой, точки питания и лавочки.
Каждая обновленная улица, каждый благоустроенный двор делают наше Подмосковье более привлекательным и комфортным.
Андрей Воробьев
В сентябре в Коломне благоустроят Каштановую аллею. Для гостей будут работать перголы с качелями, обустроят зеленые композиции из кустарников и деревьев, а также установят системы видеонаблюдения.
Работы также продолжаются на улице Папивина в Клину и на Советской улице в Кашире.