Андрей Воробьев: 14 новых и 57 отремонтированных школ откроют к осени

С начала осени в Подмосковье откроется 14 новых и 57 обновленных школ. Они добавят более 10 тысяч мест и позволят улучшить условия обучения детей и подростков. Об этом передали в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Образовательные учреждения возводят в регионе благодаря господдержке. Например, по национальной и президентской программе к 1 сентября запустят школу в Дзержинском на 110 человек. Также по федеральной инициативе ремонтируют старые учебные корпуса — работы завершили уже в 21 заведении из 57. Еще 24 объекта планируют обновить до конца июля. Больше всего школ модернизируют в Серпухове.

«Каждый объект на контроле, приглашаем родительский актив, чтобы всю информацию жители получали от строителей, из первых уст. Свыше 40 тысяч ребятишек 1 сентября смогут пойти в новые и обновленные школы», — сказал Воробьев.

Три постройки открыли свои двери для школьников уже в январе — в Купелинке Ленинского округа, в Подольске и Мытищах. Все они вмещают по 1100 учеников.

«Там, где мы строим социальные объекты, рядом должно быть и новое жилье. В настоящий момент в Зарайске возводим большую школу на 825 мест, а рядом в шаговой доступности в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда — дом. В следующем году туда переедут 123 семьи», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Также власти уделяют внимание пристройкам и капремонту. В обновленных учебных заведениях реализуется творческий проект «Моя школа — моя история». Благодаря нему рабочие расписывают стены объектов, отражая на них культурные коды городов, историю и традиции. В этом году тематические панно украсили пять школ в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцове. На следующий год запланировано 18.

В пресс-службе дополняют, что до 15 августа на всех объектах, входящих в программу капремонта, завершат благоустройство территории.