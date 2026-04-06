Андрей Воробьев: 13 городских парков благоустроят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается масштабная программа благоустройства, которая заметно преображает общественные пространства и получает живой отклик жителей. О том, как областные парки, скверы и набережные становятся точками притяжения, а также о планах на текущий год рассказал губернатор Андрей Воробьев .

С приходом весны особенно заметны результаты большой работы: регион реализует проекты в каждом округе, включая федеральную программу, которая стартовала еще в 2018 году в Коломне с благоустройства исторических поселений и продолжается по сей день.

«И в своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы, мемориалы. Все это важная работа», — отметил Андрей Воробьев.

Запрос на комфортные современные городские пространства есть в каждом муниципалитете, и новые благоустроенные парки, набережные, площади и центральные улицы мгновенно становятся центрами притяжения, что сразу отражается на посещаемости.

В прошлом году в области насчитывали 219 благоустроенных парков, а до конца этого года их число достигнет 231. За прошлый год в подмосковных парках побывали 93 миллиона человек, а в этом ожидается уже 105 миллионов гостей.

В текущем году планируется завершить благоустройство еще 70 объектов, среди которых 13 лесопарков, 10 набережных, 13 городских парков, 14 пешеходных зон и площадей.

Эти перемены затронут почти 2,5 миллиона жителей ряда муниципалитетов. К майским праздникам завершится благоустройство памятного места «Рубеж обороны Москвы» в Лобне, Летнего парка в Малаховке, а также проспекта Победы в Ступине.

Одними из важнейших проектов станут лесопарк «Массовка» площадью 42 гектара в Дедовске и Вишняковский лесопарк в Балашихе.

Губернатор поручил поддерживать диалог с жителями и тщательно подготовиться к летнему сезону: привести инфраструктуру в порядок, продумать увлекательные программы и привлечь малый бизнес для создания дополнительного комфорта.