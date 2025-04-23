23 апреля 2025 17:48 Андрей Воробьев: 11 набережных благоустроят в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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В Подмосковье в 2025 году продолжаются активные работы по благоустройству. Губернатор региона Андрей Воробьев анонсировал преображение 11 набережных.

Новый облик получит парк «Дружба» возле озера Черное в Люберцах, где появятся смотровые площадки и пешеходный мост. Работы предстоит провести и на набережной прудов на реке Теребенке в Чехове. «Это наш победитель всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Организуем прогулочный променад, пешеходные дорожки и зоны отдыха, пирс с арт-объектом „Чайка“, а сам пруд очистим», — рассказал губернатор.

Работы планируют завершить к концу августа, чтобы жители успели насладиться отдыхом у воды. В Лосино-Петровском благоустройство проведут на набережной Суворовских прудов, где появятся не только парковка и велодорожки, но также пляжная зона и даже амфитеатр.

Возле пруда Красный ручей в Лотошине оборудуют зоны для пикника, детские и спортивные площадки. «Начнем благоустройство набережной пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках. Обустроим прибрежную зону и навигацию, создадим кольцевой пешеходный маршрут вокруг пруда», — отметил Андрей Воробьев. Прогулочные зоны на набережных, детские и спортивные площадки появятся также у Торфяного озера в Красногорске и возле карьера «Западный» в городском округе Коломна. В планах также привести в порядок набережную реки Нары в Наро-Фоминске, где установят теневые навесы, оборудуют места отдыха и смотровые площадки. Все работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».