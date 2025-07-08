Андрей Воробьев: 10 котельных и ЦТП модернизируют в Рузе в этом году

К началу отопительного сезона в Рузе модернизируют восемь котельных, два центральных тепловых пункта и 8,5 километра сетей. Это позволит обеспечить теплом еще больше жителей. Один из объектов в Промзоне проверил губернатор Андрей Воробьев. Он оценил проводимые работы и отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

Значительная часть коммунальной инфраструктуры в Рузе была построена более 40 лет назад. Из-за высокой нагрузки сети не всегда справляются, поэтому в минувшую зиму в округе произошло несколько аварий. В этом году там проведут масштабную модернизацию — в порядок приведут 10 котельных и 14 участков теплосетей. Один из объектов в Промзоне посетил губернатор Андрей Воробьев. «Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 километра и капремонт восьми котельных и двух центральных тепловых пунктов», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Котельная в Промзоне была построена в 1981 году, она обеспечивает теплом 76 жилых домов и 15 социальных объектов. В этом году там заменят два котла, блоки газового оборудования, дымососы, вентиляторы и другие элементы. В 2026-м работы продолжат — там отремонтируют кровлю, фасад, аккумуляторные баки. «Мы модернизируем котельную и внутри, и снаружи, конечно же, будем менять и теплосети. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям», — добавил Воробьев. По словам руководителя департамента регионального теплоснабжения «ЕКС» Александра Шпагина, рабочие приняли котельную в очень плохом состоянии — значительная часть оборудования была изношена или полностью вышла из строя. Туда уже завезли два новых котла российского производства, на которые установят современные и безопасные горелки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Капитальный ремонт также ждет вся магистральная теплострасса от котельной до ЦТП № 2 и № 3. Специалисты уже проложили первые 300 метров труб, а всего к осени заменят почти 1,5 километра сетей. Новые котельные в этом году появятся в деревнях Старониколаево, Сумароково и Глухово, в следующем — в поселках Дорохово и Брикет, деревне Поречье и в Тучково. Всего в Подмосковье в этом году запланировали модернизировать около 200 котельных и ЦТП, а также порядка 400 километров теплосетей.