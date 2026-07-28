Житель Талдома Андрей Сапожонков установил новый рекорд Азии по жиму лежа

Известный спортсмен из Талдома, Андрей Сапожонков, вновь прославил свой родной регион. На международном фестивале силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест» в Москве он завоевал золотую медаль в жиме лежа в своей коронной весовой категории до 90 килограммов. Его результат — поднятые над грудью 270 килограммов — был официально зарегистрирован как новый рекорд Азии.

Андрей Сапожонков — многократный чемпион России, Европы и мира, абсолютный чемпион мира и 11-кратный рекордсмен по жиму лежа в категории до 90 кг. Он родился в 1987 году в Талдоме и с детства увлекался спортом.

Спортсмен рассказал, что его давней целью было установить рекорд, который войдет в историю навсегда. В категории до 90 килограммов исторический рубеж принадлежал американцу Ларри Данахеру. Этот показатель продержался недосягаемым 32 года — с 1986 года планка была установлена на отметке 256 килограммов. Андрею удалось его побить, и после этого он повышал собственное достижение еще несколько раз. Сейчас его лучший официальный жим лежа составляет 280 килограммов.

Около двух лет назад спортсмен совершил радикальный шаг: скинул десять килограммов веса и перешел в более легкую категорию. И там история повторилась: снова блестящая победа и сокрушение рекорда, который простоял непобежденным 38 лет. Теперь у Андрея два официальных рекорда в двух разных категориях.

Андрей Сапожонков также активно занимается общественной деятельностью. Он второй раз избран в состав Совета депутатов округа и направляет значительную часть своих сил на работу с подрастающим поколением. Андрей Михайлович регулярно проводит мастер-классы для молодежи, мотивируя подростков личным примером, а также является автором онлайн-семинаров.